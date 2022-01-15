YSK'dan karar: İl-ilçe seçim kurulları Ocak sonu yeniden oluşturulacak

YSK’nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurullarını oluşturulması gerektiğine ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi.

Bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.