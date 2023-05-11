YSK yasağına karşı Sokullu'da halk buluşması gerçekleşti

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Ankara 1. Bölge’de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Dikmen’de, İlker Kapalı Pazar Alanı’nda yapacağı seçim buluşmasına Çankaya Seçim Kurulu’ndan yasak kararı gelmiş, partiden yapılan açıklamada bu hukuksuz karara karşı Sokullu'da buluşulacağı duyurulmuştu.

Yasağa karşın Sokullu'da Semt Evi önünde gerçekleşen buluşmada ilk olarak TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan bir konuşma yaptı. Ankara'nın birçok yerinde olduğu gibi Dikmen'de de sokak sokak, kapı kapı gezerek emekçilerin seslerini her yere ulaştırdılarını belirten Arikan, yasağı tanımadıklarını, bugün bir araya gelen Dikmenlilerin de bunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Arikan'ın ardından TKP'nin Dikmen bölgesi adaylarından olan Şenay Keçeci bir konuşma yaptı. Keçeci, emekçilerin, kadınların, gençlerin kendi adaylarına oy vermesi gerektiğine işaret etti, 'bir oyu Erdoğan gitsin diye, bir oyu TKP'ye verme' çağrısında bulundu.

Daha sonra Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşmasını gerçekleştirdi. TKP'nin üç temel başlıkta sözünü en net söyleyen parti olduğunu belirten Okuyan, emperyalizme ve NATO'ya karşı bağımsız, egemen bir ülke; gerici karanlığa, tarikat ve cemaatlere karşı laik bir ülke; sömürü düzenine, patronlara karşı emekten yana bir ülke için TKP'ye oy verme çağrısında bulundu.

Okuyan'ın konuşmasının ardından şair Mehmet Özer, yasak kararına tepkisini dile getirirken, şiiriyle buluşmaya destek verdi.