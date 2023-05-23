YSK ve TÜİK'in cevap vermediği soru: '1,2 milyon seçmen kim ve oy kullandı mı?'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, 2018-2022 arasında 1 milyon 800 bin yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu sene eklenen 630 bin yeni seçmen olduğunu belirten Ağırel, "Bu sayıyı da düşelim kalıyor 1.200.000 gibi rakam. Bu kişiler kimlerdir, oy kullandılar mı, kullanmadılar mı?" diye sordu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Ağırel, "Bir türlü cevabını alamadığım sorularım var. YSK Görevlileri, temsilcileri ve TÜİK sorularıma cevap vermiyor" dedi.

2018 yılında seçmen sayısının 59.369.960, 2023 yılında seçmen sayısının 64.145.504 olduğunu belirten Ağırel, "Yani 4.775.535 seçmen artmış. YSK Başkanı yaptığı açıklamada 4.904.672 yeni seçmenin ilk defa oy kullanacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

"Ya 2018-2023 yılları arasında hayatını kaybeden seçmen ne oldu?" diyen Ağırel, şunları söyledi:

"TÜİK raporuna göre 2021 yılında 565.594 vatandaşımız öldü. 2020 yılı 507.938. 2019 yılı 435.491. TÜİK 2022-2023 verileri açıklanmadı/açıklanmıyor. Yani ortalama her yıl 450 bin vatandaşımız hayatını kaybediyor. 2018-2022 arasında 1.800.000 vatandaşımız hayatını kaybetti diyelim. (sayı daha fazla)

Doğal olarak bu kişiler seçmen listesinden düşmüş olması lazım. Ancak düşülmediği görülüyor. Biliyorsunuz seçim yasası değişti ve daha önce seçmen olmayan ama bu sene eklenen 630 bin yeni seçmen var. Bu sayıyı da düşelim kalıyor 1.200.000 gibi rakam. Bu kişiler kimlerdir, oy kullandılar mı, kullanmadılar mı? Ölüm sayıları düşüldü mü, düşülmedi mi? Bu fark neden var?"