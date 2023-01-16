YSK üyeliği seçimi: İşte ilk tur sonuçları

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay'daki seçimler başladı. Toplamda 16 aday YSK üyeliği için yarışıyor.

İlk tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından adayların aldığı ilk oylar da belirlendi.

YSK üyeliği seçimlerinde ilk tur

Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, Yargıtay'da yapılan ilk tur seçimlerine göre, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok 130, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu 110, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta 84, Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır 78, Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Necip Topuz 74, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Fehmi Tosun 49, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Fuzuli Aydoğdu 49, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Nadir Güngüneş 48, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Arif Atılgan 47, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Mikail Özdemir 40, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Orhan Balbal 31, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Badalı 52, Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Yılmaz Karaboduk 30, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay 51, Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Ertan Aydın 35 ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Osmanoğlu 52 oy aldı.

Toplamda 339 katılım sağlanan seçimde, Yargıtay üyeleri en fazla 3 adaya oy verebiliyor. İlk turda adaylardan hiçbiri seçilemezken, seçim sürüyor.

Yeni üyeler seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak.

YSK Başkanı da 24 Ocak'ta değişecek

Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.