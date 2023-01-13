YSK üyeliği için 20 isim aday oldu

Genel seçime kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yaşanacak kritik değişim için süreç resmen başladı.

11 üyeli YSK’de Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.

Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim 16 Ocak’ta yapılacak.

3 kontenjanı olan Yargıtay’da 16, 2 kontenjanı olan Danıştay’da ise 4 isim YSK üyeliği için aday oldu. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 24 Ocak’ta toplanarak yeni başkanını belirleyecek.

Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti. Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecek.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay’da ve Danıştay’da şu ana kadar YSK üyeliği için aday olan isimler şöyle:

Danıştay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler:

- 6. Daire Üyesi Ali Çopur

- 5. Daire Üyesi İsmail Kalender

- 7. Daire Üyesi Abdullah Artunç

- 6. Daire Üyesi Mehmet Ali Ceran

Yargıtay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler:

- 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok

- 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun

- 8. Ceza Dairesi Üyesi Ertan Aydın

- 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır

- 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu

- 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz

- 12. Ceza Dairesi Üyesi Fuzuli Aydoğdu

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı

- 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mikail Özdemir

- 12. Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta

- 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Balbal

- 6. Ceza Dairesi Üyesi Yılmaz Karaboduk

- 9. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Osmanoğlu

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Arif Atılgan

- 12. Ceza Dairesi Üyesi Nadir Güngüneş