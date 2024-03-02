YSK usul ve esasları belirlemişti: AKP'nin adayı kural tanımıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esasları belirlendi ancak karara rağmen Şırnak'ın İdil ilçesinin AKP'li adayı için birçok kamu binasında propaganda yaptı.

Kamu kurumlarında seçim propagandası

Sözcü'nün haberine göre, seçim takvimi kapsamında, 1 Ocak 2024'ten 30 Mart 2024'e kadar kamu hizmeti sunulan binalar ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklanmışken, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut'un, AKP'nin İdil belediye başkan adayı İkbalhan Haznedar ile İdil ilçesinde kamu binalarında propaganda yaptı.

AKP'nin İdil ilçe teşkilatı tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, "Belediye Başkan Adayımız Sn. İlbakhan Haznedar beraberlerindeki heyet ile birlikte ilçe merkezinde bulunan kurumları gezerek kurum personelleri ile hasbihal ettiler" ifadeleri kullanıldı ve bu ziyaretlerin fotoğrafları paylaşıldı.