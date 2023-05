YSK seçim günü yasaklarını açıkladı

YSK, seçim gününde uygulanacak yasakları açıkladı.

YSK'nin açıklamasına göre 14 Mayıs'ta saat 18.00'e kadar herhangi bir yayın organından seçim sonucuna yönelik tahmin içeren yorumlar yapılamayacak. Sonuçlar ise saat 21.00'e kadar yayın yasağı kapsamına alınacak ve ambargo kalkana kadar alınan oy oranları kamuoyuyla paylaşılmayacak. Ayrıca seçim gününde içki satılmayacak.

YSK'nin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk de yasaklara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.