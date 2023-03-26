YSK Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın adaylık başvurularını kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması ve 3. dönem aday olup olmayacağı tartışmaları devam ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın adaylık başvurularını kabul etti.

YSK'dan yapılan açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuruların incelendiği bildirildi.

YSK, inceleme sonucu AKP ve MHP tarafından aday gösterilen Erdoğan'ın ve CHP ile İYİP tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığını ifade ederek adaylık başvurularının kabul edildiği duyurdu.