YSK kesin seçim sonuçlarını bugün ilan edecek

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından karara bağlandı.

YSK, seçimlere ilişkin kesin sonuçları bugün ilan edecek.

Seçiminin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı ise yüzde 44,88'ini almıştı. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

YSK tarafından kesin seçim sonuçları bugün açıklandıktan sonra Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Ardından yarın itibariyle gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.

Seçim propaganda dönemi ise 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.