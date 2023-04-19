YSK kesin aday listelerini onayladı

Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, konuya ilişkin olarak "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. Özel, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Liste, Resmi Gazete'den de ilan edilecek. Kesin aday listesi yayınlandıktan sonra oy pusulaların da basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.