YSK heyeti deprem bölgeleri için olumlu rapor verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

30 kişilik YSK personeli, bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu, il ve ilçelerdeki adliye binaları, oy kullanılabilecek binalar ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda ayrıntılı inceleme yaptı.

İYİP'in YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK heyetinin, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini söyledi.

Öztürk, “YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi” diye konuştu.