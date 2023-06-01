YSK Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Yener şunları söyledi:

"İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve yurt dışı 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır.

İkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır."