YSK Başkanı yerel seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri "çok fazla bir problemle karşılaşmadan başarılı bir şekilde yürüttüklerini" öne sürdü.

DHA'nın haberine göre YSK Başkanı Yener, "Türkiye’de seçim sistemi yıllardır oturmuş bir şekilde ve düzenli bir şekilde işlemektedir. Seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu prosedür gereği mümkün değildir" dedi. Yener deprem bölgesinde seçim sürecine ilişkin "Kamuoyunda deprem bölgesinde seçimin nasıl gerçekleşeceğine yönelik kuşkular vardı. Kurulumuz, deprem bölgesindeki il ve ilçe seçim kurullarımız özverili bir çalışmayla gerekli tedbirleri alıp seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Özellikle ikinci tur, Türk demokrasi hayatında ilk kez gerçekleşen bir süreç olmuştur" açıklamasını yaptı.

'Yerel seçim takvimi, 1 Ocak'ta başlıyor'

Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’de hazırlık sürecinin başladığını da aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" dedi.

'Elektronik oylama çalışmasını parlamentoya sunacağız'

Yener, elektronik seçim sisteminin şu an yasal olarak yurtdışı için mümkün olduğunu ancak bugüne kadar hiç kullanılmadığını belirtti. Yener, "Benim şahsi düşüncem; Türkiye nihayetinde elektronik oylama sistemine geçecektir. Bu önümüzdeki seçimde mi olur yoksa iki ya da üç seçim sonrası mı olur; ancak bu nihayetinde bir gün gerçekleşecektir. Biz kurul olarak yerel seçimlerden sonra bir çalışma yapıp bunu parlamentoya, siyasi partilerimize sunmayı düşünüyoruz, takdir parlamentonun. Eğer bu şekilde bir irade ortaya çıkarsa, Yüksek Seçim Kurulu da buna göre hazırlığını yapıp, elektronik ortam için gerekli tedbirleri alıp, bu uygulamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.