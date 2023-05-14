YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kalktı

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim işlemlerinin sona erdiğini açıkladı. Yener aynı zamanda yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Yayın yasağı 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırdık. Değişik kanallardan veri gelişi olmaktadır. YSK'nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini duyururuz."