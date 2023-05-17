YSK Başkanı: Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim süreci ve itirazlara ilişkin açıklamalar yaptı. Yasal süreci hatırlatan Yener, "Sosyal medyada gösterilen görseller YSK ile bir ilişkisi yoktur. Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemeli. Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

Ahmet Yener şunları söyledi:

"Yapılan cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesiyle. Seçim sürecinden sandık kurumlarımız, kamu görevlilerimiz ve 5 siyasi parti üyesi bulunur. Oy verme gününde sandıktan çıkan oylar bu kurul tarafından sayılmakta ve ıslak imza alınmaktadır.

İlgili evrakların ilçe seçim süreci de siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Sandık kurumlarının yapmış olduğu işlemlere karşı şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir.

Kurulların vermiş oldukları kararlar tarafların YSK'ya itiraz hakları bulunup, 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önüne gelen itirazları yasa süresi içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

YSK, tüm aşamalarda parti temsilcilerin içinde bulunduğu süreci anbean paylaşmıştır. Sosyal medyada gösterilen görseller YSK ile bir ilişkisi yoktur. Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemeli. Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."