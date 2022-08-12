YSK Başkanı: Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili tahminim var ancak yorum yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Akkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri biliyoruz" şeklindeki ifadesini yorumladı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Akkaya, seçime katılma hakkı elde edecek partilerden hiçbir şey saklanmadığını, dünyada en güvenilir seçim yapılan ülkeler arasında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Akkaya, "CHP Genel Başkanının 'Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastının ne olduğunu doğrusu anlayamadım. O sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Parmak boyası gerekli mi?

Bazı siyasi parti yetkililerinin, seçimlerde mükerrer oy kullanımını engellemek için oy kullananın parmağının boyanmasını gündeme getiriyor.

Akkaya, bu yöndeki talepleri şöyle değerlendirdi:

“Parmak boyasına gerek olmadığı yönünde kanun değişmişti. Parmak boyanmasına ihtiyaç da yok. Türkiye'de şöyle: Sandık kurulunda siyasi partileri temsil eden kişiler var. Niçin boya sürülüyordu? Başkasının yerine oy kullanmasın diye. Başkasının yerine oy kullanmasını engellemek için siyasi parti temsilcilerinin de daha dikkatli olması gerekir. Bu sayede mükerrer oy kullanılmasına engel olunur diye düşünüyorum. Önemli olan sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin görevlerinin titizlik yapmasıdır.

'Güven zedelenmemeli'

Seçimde yarışan siyasi partilerdir. Sandık kurulunda görev yapan temsilcileri titiz davranırsa bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Mükerrer oy kullanımı Türkiye’de mümkün değil. Herkesin bir tane vatandaşlık numarası var. İkinci bir seçmen olamaz. Sadece belki başkasının yerine oy kullanmasına engel olacak bir şey. Boya olsa da, olmasa da suiistimal edilebilir.

Türkiye’de seçimler sağlıklı yapılıyor. 1950'den beri, dünyada gerçekten örnek gösterilerek yaptığımız işlerden bir tanesi seçim diye düşünüyorum. Seçmenin sandığa olan güveni çok önemli bir şey. Bu güveni gerçekle ilgisi olmayan sözlerle zedelenmemesi gerekir.”