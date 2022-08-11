Ayrıntıları açıkladı: CHP, YSK'da olmayan verilere nasıl ulaştı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’de yok” ifadesi sonrası başlayan tartışmalara yanıt geldi.

Her seçim döneminde siyasi partilerin YSK'den iki kere bilgi aldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu verileri kontrol ettiklerini belirtti. Bütün çalışmaların yasalara ve hukuka uygun olarak yapıldığını belirten Adıgüzel, AKP'nin seçim kaybetme korkusuyla suyu bulandırdığını söyledi.

YSK'nın paylaştığı verilerle seçim çalışmalarını oluşturduklarını belirten Adıgüzel, "Biz bunlarla da kalmıyoruz. 1 milyon 300 bin üyeyle bu verilerin tekrar seçmen listeleriyle birleştiriyoruz" dedi.

Sorunlu seçmenleri adreslerde tespit ettiklerini, bu verileri de YSK'ya bildirdiklerini söyleyen Adıgüzel, tek amaçlarının seçmen iradesine leke sürülmemesi olduğunu belirtti.

"Hatalar CHP tarafından belirlendi, İçişleri Bakanlığı utansın. İktidar partisinin bize teşekkür etmesi lazım" diyen Adıgüzel, 2019 seçimlerinden de örnek verdi. Adıgüzel, "2019 seçimlerinde Üsküdar'da bir kapı numarasında 40 seçmen olduğunu görünce gittik baktık. AK Parti'li meclis üyesinin evi çıktı" dedi.