YSK Almanya'da 9 merkezde seçimi iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin 27 Nisan’da başladığı yurt dışı seçimlerle ilgiyi değişiklik kararları almaya devam ediyor.

YSK, daha önce oy kullanma tarihlerini ertelediği Almanya'nın Biefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm ve Kiel şehirlerinde yapılacak seçimleri iptal etti.

YSK; yurt dışında seçim yapılan 19 merkezde ise 4 gün boyunca sandık sayılarını arttırdı. Böylece, 19 merkezde oluşturulan sandıklara toplam 138 sandık daha ilave edildi.

Sandık sayıları artırılan merkezler şöyle: