YPG’den İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası PKK ve YPG'yi işaret etmişti.

PKK'nin saldırı sonrası yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama da YPG'den geldi.

Saldırının failinin kendileri tarafından Afrin'den İstanbul’a gönderildiğine yönelik haberlere ve açıklamalara ilişkin, “Dün İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldi, patlama sonucunda siviller hayatını kaybetti. Olaydan sonra AKP ve MHP hükümeti, güçlerimizin bu patlamayı gerçekleştirdiğini iddia etti ve gerçeklikten uzak hayali bir senaryo oluşturmaya başladılar. Bu asılsız iddiaları tamamen reddediyoruz, Ahlam Albeşir adlı terör saldırısını gerçekleştiren teröristle hiçbir ilişkimiz yok. Tüm dünya, güçlerimizin yönteminin, insan haklarını korumak ve terörle mücadele olduğunu biliyor. Sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınıyoruz” denildi.

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, saldırganın geçtiği belirtilen toprakların 2018’den bu yana Türkiye’nin kontrolünde olduğu söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi de patlamayı yaptığı açıklamayla kınadı. Açıklamada fail olarak açıklanan Ahlam Albeşir’in bölgelerinde kimlik kaydı bulunmadığına yer verildi.