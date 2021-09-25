Youtuber vergisi geliyor: Sanal ortamda para kazanan herkesten vergi kesilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda hazırlanan yeni vergi düzenlemesi paketinden ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Türkiye Dijital Vergi Dairesi'ni oluşturacak düzenlemede yer alan bazı maddeler şöyle:

1- YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

2- Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

3- Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

4- Bu platformlarda ders verenler, yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

5- Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.