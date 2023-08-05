Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı

İstanbul Üsküdar'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) eşi Yunus Yıldırım'ın (31) bıçaklı saldırısına uğradı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise yakalandı.

DHA’nın haberine göre, Yunus Yıldırım Merve Yıldırım'ı 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

'Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum'

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.