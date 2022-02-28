YouTube'dan RT'ye dönük sansür adımı

YouTube, Rusya devlet destekli medya kanallarında ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlara dahil olan hesaplarda 'erişim kısıtı' getiriyor.

YouTube Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, RT'ye ve Ukrayna'daki "bir dizi başka kanala" erişim kısıtlama getireceğini duyururken ayrıca, sisteminin bu videoları izleyicilere önerme şeklini de sınırlayacağını belirtti. Öte yandan bu kanallara reklam kısıtı da getirildiği belirtildi.

YouTube sözcüsü Farshad Shadloo yaptığı açıklamada, "Yeni gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ve başka adımlar atabiliriz" dedi.

RT, YouTube'daki en büyük TV ağlarından biri olma özelliğine sahipken kanalın reklamlarını askıya almanın önemli bir gelir kaybına neden olması bekleniyor.

Avrupa Birliği de dün Rusya menşeli Sputnik ve RT'nin sansürlenmesi kararını duyurmuştu.

Facebook ve Instagram sosyal ağlarının sahibi olan Meta Platforms Inc., geçen hafta Rus devletine ait medya kuruluşlarından gelen gönderileri "doğrulayacağını" ve "etiketleyeceğini" söyledi. Rus hükümetiyse ülkede Facebook'u kısmen sınırlayacağını açıkladı.