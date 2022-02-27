Sputnik'ten AB'ye yanıt: Oldu olacak tüm interneti kapatın

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını açıklamasının ardından, Sputnik haber ajansı açıklama yaptı.

Sputnik tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti derhal yasaklamalarını öneriyoruz.” denildi.

RT: Gazeteciler işten çıkarılmayacak, onlar özgürlük savunucuları

Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiçbir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu özgürlük savunucularıydı.” dedi.