YouTube Premium'a yüzde 135’e varan zam

Video platformu YouTube’un premium ücretine ilerleyen haftalarda zam yapılacak. 20 Kasım’da başlayacak zamlı fiyatlardan Apple kullanıcıları daha fazla etkilenecek. iPhone kullanıcıları için YouTube Premium zam oranı yüzde 135’i bulacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, yakında faturalara yansıyacak zamla birlikte 'Öğrenci' 9.99 TL’ den 19.49 TL’ ye, 'Bireysel' 16.99 TL’ den 29.99 TL’ ye, 'Aile planı' ise aylık 25.99 TL’ den 59.99 TL’ye yükseltilecek. En yüksek zam yüzde 131’lik oran ile Aile planına gelecek.

Apple işletim sistemi olan iOS kullananlar, aboneliğini Android ya da web üzerinden başlatanlara göre daha yüksek ücret ödüyor. Android kullananların halihazırda 25.99 TL ödediği aile planına Apple kullanıcıları 33.99 TL ödüyor.

Aboneliğini iOS üzerinden yapan kullanıcılar bireysel abonelik için 59.99 TL, aile planı için 79.99 TL ödeyecek.

Neden App Store daha fazla ödeyecek?

iPhone kullanıcılarının YouTube Premium için daha fazla ücret ödemesi ise Apple’ın uygulama mağazasında uygulanan komisyon ücretlerinden kaynaklanıyor. Apple’ın uygulama geliştiricilerine sunduğu ücretli üyeliklerdeki ödeme modeli, iOS uygulamalarında fiyatları yükseltiyor. Aile Planı için 8 TL olan Android-İOS farkı, zamlı faturalarla 20 TL’ye kadar çıkacak.

YouTube Premium aboneliğini iPhone üzerinden değil, web üzerinden başlatan kullanıcılar 79.99 TL yerine, aile planını Android-web kullanıcıları gibi 59.99 TL’ye kullanabilecek.

Özetlemek gerekirse YouTube Premium aboneliğini Android veya web üzerinden yönetenler, iOS uygulaması üzerinden abone olup, yönetenlere göre yüzde 25 daha az ücret ödüyor.

Türkiye’de 2019 yılının temmuz ayında kullanıma açılan YouTube Premium, 3.5 yıldan bu yana aynı fiyatlarla çalışıyordu.

ABD’de ise YouTube zammı yüzde 27 seviyesinde kaldı. ABD’deki kullanıcılar YouTube Premium’un Aile Planı için 17.99 dolar yerine 22.99 dolar ödeyecek.

Yine Apple’ın komisyon ücretleri nedeniyle YouTube Premium’a App Store üzerinden abone olanlar Aile Planı için ABD’de de 22.99 dolar yerine 29.99 dolar ödemek durumunda kalacak. Diğer bir ifadeyle uygulamaya App Store üzerinden abone olanlar, Türkiye’de de ABD’de de daha fazla ödeme yapmaya devam edecek. Bu farklar Türkiye’de ayda 20 TL, ABD’de ise 7 dolara çıkacak.