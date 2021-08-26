YouTube, Covid-19 ile ilgili bir milyondan fazla videoyu kaldırdı

YouTube, COVID-19 salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.

YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan, şirketin sitesinden yaptığı açıklamada, şirketin, 2020 yılı Şubat ayından beri, "salgının sahte olduğunu iddia ederek ya da hastalığa sahte çareler önererek tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" bir milyondan fazla videoyu kaldırdığını belirtti.

Mohan, COVID-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.

Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan, kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru olmadığını vurguladı.