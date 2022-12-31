Yörüklere keyfi engelleme: 'Yörüklerden konakladıkları yerler için kira parası istediler, reddettik'

Geçtiğimiz Mayıs ayında Konya Meram ilçesine bağlı Sarıkız köyü yakınlarında konar-göçer hayvan yetiştiriciliği faaliyetleri sürecinde jandarmanın engellemeleri ile karşılaşan Sarıkeçili Yörükleri bu sefer de Mersin Aydıncık İlçesi Kaymakamlığı tarafından keyfi engellemeye maruz kaldı.

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan Sarıkeçili Yörüklerinden Pervin Savran "Tüm izinlerimiz ve haklarımız var. Ancak keyfi bir engellemeye maruz kalıyoruz. Keçilerimizin derelerden su içmesine izin vermiyorlar." dedi.

"Yaklaşık 1000 hayvan etkileniyor, acilen çözüm bekliyoruz"

Savran "Son otlatma iznimizi aldık. 10 gün önce geldiğimiz bu otlakta jandarma tarafından durdurulduk. Burası Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Bozyazı ilçesi sınırında bir mezra. Pembecik Köyü'ndeyiz. Köylülerin şikayeti üzerine gelmişler buraya ve bizim buralarda hayvanlarımızı otlatmamıza müsaade etmeyeceklerini söylediler. Aydıncık Kaymakamı vermiş direktifi. Buraya kadar gelip bize müsaade etmeyeceklerini söylediler. Bazı Tarım İşletme Müdürlüklerine yazılar yazılmış. Buraya gelip "uygun değil müsaade etmiyoruz" falan diyorlar. Yazılı izinlerimiz var. Burada yüzlerce hayvan bu durumdan etkileniyor. Yaklaşık 1000 keçi var şu an ve dere kenarına inip hayvanların su içmelerine dahi izin vermiyorlar" dedi.

'Kaymakam burada yörük istemiyoruz demiş'

Aydıncık kaymakamının özel olarak konar-göçer hayvancılık faaliyetleri yapan aileleri karşısına aldığını ifade eden aileler yaşadıkları mağduriyeti anlatırken "Buralarda bizi daha çok muhtarlarla muhatap ediyorlar. Sorun çıkarıyorlar. Ama öğreniyoruz ki yazılar ve talimatlar yukarıdan geliyormuş. Dertleri başka. Burada bizlerden konakladığımız süre zarfında kira talep ediyorlar. Bunu alamayınca da serbest dolaşımımıza müsade etmiyorlar. En sonra Mersin'de geçtiğimiz sene yanan ormanlık alanları bahane ettiler. Burada hayvancılık yapmak sorun olur diye. Bir şekilde bir bahane buluyorlar. Dertleri bizlerden kira talep etmek." diyor.

'Yörüklerden konakladıkları yerler için kira parası istediler, reddettik'

Konuyla alakalı geçtiğimiz yıl yaşanan sorunları anlatan Pervin Savran, "2020 yılında geldiğimizde buralara bizden konaklamamız için 10 Bin Lira para talep ettiler. Bunun yasada, hukukta yeri yok. Bizler konar göçer hayvancılıkla uğraşan yörük topluluklarız. Biliyoruz ki o sene o parayı verseydik geçen sene 20 Bin, bu sene de 30 Bin Lira para isteyeceklerdi. Ama reddettik. Çünkü biliyoruz bunu. Bu düzene bu şekilde elimizi versek kolumuzu kurtaramayız. Biz toplumun et ve süt ihtiyacını geleneksel ve doğal yöntemlerle karşılıyoruz. Sanırım dertleri hayvancılığı tamamen bitirmek" diyor.

'Rica minnet değil, Anayasal hakkımızı istiyoruz'

Yaşadıkları sorunlara dair kimseden ricacı olmadıklarını bunu da talep etmediklerini ifade eden Pervin Savran "Biz kimseden ricacı olmak istemiyoruz. Beklentimiz anayasal haklarımızın korunması ve sağlanası. Anayasada da geçiyor, 'Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması' bizim zaten yasal hakkımız. Ama burada kaymakamlar keyfi uygulamalar ile faaliyetlerimizi engelliyor. Kimseye zararımız yok. Hatta doğaya ve çevreye katkımız var.

Şimdi geçen gün bir toplantı yaptık. Muhtar, Tarım İşletme Müdürlükleri'nin temsilcileri falan vardı. Burada kalabilirsiniz ama dereye inemezsiniz dediler. 1000 tane keçi var. Bu hayvanlar dere akarken çeşmeden su içmez. Üstelik burada su da yok. Taşıma su yapalım ya da su borusu çekelim diyorlar. Mersin'deki su idaresi Meski buraya çözüm bulacakmış. Bu çözüm değil. Bir bahane. Biz hayvancılık faaliyetlerimizin devam ettirmeyi istiyoruz. Bu bizim hakkımız" sözleriyle anlatıyor sorunları.

*Not: Haberde kullanılan fotoğraf, Yörüklerle yaptığı çalışmalarla bilinen araştırmacı-fotoğrafçı Zeki Oğuz'a aittir.