Yörsan icradan satışa çıkarılıyor

Balıkesir’in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan 57 yıllık firma Yörsan icradan satışa çıkacak.

10 Temmuz 2020'de Yörsan’ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edilmişti. Susurluk İcra İflas Dairesi'nin kararına istinaden firma 17 Ocak 2022'de satışa çıkarılacak.

Ne olmuştu?

Yörsan, 2007 yılında tam 400 işçiyi sendikalı oldukları ve haklarını aradıkları için işten çıkarmıştı. İşçiler Yörsan'a karşı uzun süre direnişte bulunmuş, Yörsan'ı boykota çağırmıştı. İşçiler, Yörsan'a karşı açtıkları davaları da kazanmıştı.

Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında BAE şirketi Türkiye’deki fonlarını ABD’li bir şirkete sattı. Şirket daha sonra konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atanmıştı.

İflas sebebiyle yüzlerce Yörsan işçisi özlük haklarını alamıyor.