Yöresel kıyafet giydiği için karakola götürülen 5 yaşındaki iki çocuğun parmak izi alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz kutlamasında yöresel kıyafet giyen 5 yaşındaki iki çocuk "örgütsel kıyafet giymek" gerekçesiyle alana alınmadı ve karakola götürülerek parmak izleri alındı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Fethi Balaman’ın haberine göre ikiz çocuklar, gözaltına alınan anneleri Zeynep B. ile birlikte Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Karakolda Zeynep B.'ye "Bu elbiseleri nereden aldınız?”, “Yasak olduğunu bilmiyor muydunuz?” şeklinde sorular yöneltildi. Zeynep B., "Daha önce de bu elbiselerle Newroz’a katıldık. Ortada herhangi suç unsuru yok. Bu elbiseler bizim yöresel elbiselerimiz” şeklinde ifade verdi. Tutanağın ardından ikiz çocukların da parmak izi alınarak anneyle birlikte serbest bırakıldığı belirtildi.

Zeynep B., serbest bırakılmasının ardından çocukların üzerindeki yöresel kıyafetleri çıkararak, kutlamalara katıldı. Zeynep B., kutlamalar sonrası "İmzanız eksik, gelip imza attın” gerekçesiyle yeniden emniyete çağrıldı. Emniyete giden Zeynep B., bir günlük gözaltının ardından 20 Mart'ta sağlık kontrolünden sonra serbest bırakıldı. Emniyette Zeynep B.'ye, daha sonra savcılığa ifade vereceğinin söylendiği öğrenildi.