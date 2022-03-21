Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında 298 gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda yapılan kutlamalar sırasında çok sayıda kişi alana alınmadı.

DHA'nın haberine göre 298 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre parkın 5 ayrı girişine ulaşan binlerce kişi, polisin engellemeleriyle karşılaştı. Polisin Kürtlerin ulusal kıyafeti olan şal-şepik ve kiras-fîstan ile Newroz’a katılmak isteyen binlerce kişiyi engellediği belirtildi.

Polisin gaz bombalı ve coplu saldırısı üzerine protestolar kentin diğer noktalarına sıçradı. Alana girişleri engellenen binlerce kişi, birçok noktada protesto eylemleri gerçekleştirdi. Protestolara yönelik polis saldırılarında çok sayıda kişi darp edildi, gözaltına alındı. Saldırılarda yaralananlar uzun süre ambulans bekledi.

Gün boyu süren polis saldırılarına rağmen yüz binlerce kişi Newroz Parkı'ndaki kutlamalara katıldı.