Yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi

Türkiye sinemasının önemli isimlerinden, "Bereketli Topraklar Üzerinde" ve "Hakkâri'de Bir Mevsim" gibi filmleriyle tanınan yönetmen Erden Kıral, hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Kıral, geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir tedavi görüyordu.

Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu. SineSen'in mêsajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."

Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun... pic.twitter.com/RHm6Reh7lF — Sine Sen (@DiskSine) July 17, 2022

Erdal Kıral kimdir?

1942 yılında Gölcük'te doğan Erdal Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı

Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler şu şekilde: