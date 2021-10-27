Yönetmen Cevahir Çokbilir 2 yıl önce kazandığı ödüle Hollywood'da bir kez daha aday gösterildi

Daha önce çektiği Maşuk, Nar Zamanı, Kar Zamanı filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül alan yönetmen, yapımcı, senarist ve müzisyen Cevahir Çokbilir'in yapımcılığını ve yönetmenliğini, senaryosunu ve oyunculuğunu Şahin Çokbilir'in üstlendiği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Almanya’dan Worms Belediyesi’nin katkılarıyla çekimleri tamamlanan "Karınca Ve İnsan" filmi ABD, İtalya ve Rusya'da düzenlenen film festivallerinden 8 ödül alarak festival yolculuğuna başladı.

Kar Zamanı filmiyle Hollywood’da düzenlenen Independent Short Awards’ta 2 yıl önce aldığı ‘’En İyi Sinematografi’’ ödülüyle gündeme gelen Cevahir Çokbilir'in yeni filmi "Karınca Ve İnsan", ABD'de düzenlenen aynı festivalin 2021 yılı Eylül ayı ödüllerinde 25 ülkeden giden başvurular arasından En İyi Drama Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi İkinci Film ödüllerini aldı ve Hollywood'da düzenlenecek törende büyük ödüllere aday oldu.

"Karınca Ve İnsan" İtalya'da düzenlenen Florence Film Ödülleri'nden En İyi Kısa Film ödülü, Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde düzenlenen HALO International Film Festival'de de Eylül ayı ödüllerinde En İyi Sinematografi, En İyi Aktör ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

Cevahir Çokbilir, önceki filmlerinin tamamını kendi olanaklarıyla çekmiş, 2 yıl önce Hollywood’da kazandığı ödülü almaya seyahat masraflarını karşılayamadığı için gidememiş, ödülü kendisine kargo yoluyla gönderilmişti. Genç yönetmen filmlerini birçok ulusal ve uluslararası festivallere göndermeye devam ettiklerini, Independent Short Awards'ta bu kez yine ödül kazanırlarsa ödülü almaya Hollywood’a gitmek istediğini belirtti.

Filmin özeti: Zamanında bir savaştan kaçan bir karınca ve asker birbirlerinden habersiz aynı mağaraya sığınmıştır. İnsan, bir gün yemek ve su aramak için mağarasından çıkar.