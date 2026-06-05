Yönetmelikle gelen güç, erişim engeliyle gelen sansür: Vize imparatorluğu ve hiç edilen onlarca milyar TL

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Türkiye’de vize kuyrukları ve randevu karaborsası her geçen gün derinleşirken; milyarlarca liralık bu devasa ekosistemin arkasındaki ticari ağlar, uluslararası bir araştırmayla gün yüzüne çıktı.

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un, uluslararası bağımsız gazetecilik platformu Lighthouse Reports ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma; küresel vize işleme devi VFS Global’in Türkiye’deki "görünmez" ortağı Gateway ve onun sahibi Halis Ali Çakmak’ın ticari yükselişini mercek altına aldı. İklimlendirme ve klima şirketlerinden, vize imparatorluğa uzanan bu hikâye, Türkiye’deki tekelleşmenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

1990’ların sonunda Okmeydanı’nda mütevazı bir ısı değiştirici şirketiyle başlayan bu ticari serüvenin izleri, off-shore hesaplarından Malta adresli şirketlere kadar geniş bir ağa uzanıyor. VFS Global’in Türkiye’deki tüm operasyonlarını "alt yüklenici" sıfatıyla yürüten Gateway, 2011 yılında 800 bin TL olan sermayesini dudak uçuklatan bir hızla artırarak yüz milyonlarca liralık bir güce ulaştırdı. Ancak bu kontrolsüz büyüme ve pazar liderliği yalnızca ticari bir başarıdan ibaret değil; arkasında 2019 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ve kritik yönetmelik değişiklikleri ile dönemin Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na uzanan güçlü siyasi ilişkiler de yer alıyor.

Vatandaşların reddedilen vizeler yüzünden son 10 yılda 27 milyar lirayı bulan iadesiz ücretlerle köşeye sıkıştırıldığı, zorunlu seyahat sigortası dayatmaları ve randevu karaborsasıyla boğuştuğu bu sistem, nihayet Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın radarına girdi. Ancak kamuoyunun şeffaflık beklediği bu devasa çarkı anlatan "Vize İmparatorluğu" yazı dizisi, yayımlanmasından kısa bir süre sonra "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla erişim engeline takıldı. Konunun Meclis gündemine taşınması ve yedi şirket hakkında inceleme başlatılması ise buz dağının yalnızca görünen kısmının sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

Halis Ali Çakmak'ın ticaret hayatı: Isı değiştiricileri, turizm acentesi, araç klimaları...

Küresel ölçekteki sahipliğinin el değiştirmesiyle gelirleri gittikçe artan ve dünya çapında tekelleşme ve kişisel verilerin sızdırıldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan VFS Global, gelir artışını “daha yüksek katma değerli hizmet gelirine” bağlıyor. VFS’nin Türkiye internet sitesinde bu hizmetlerin “kapınızda vize”, “Premium Lounge”, kurye, form doldurma, internet kiosk, kısa mesaj, belge yazdırma ve fotokopi gibi hizmetler olduğu anlaşılıyor.

Sunulan hizmetlerin aksine vize başvuru süreçleri yalnızca Türkiye’de değil, vize başvurularıyla ilgili anlaşma yaptığı diğer ülkelerde de eleştiri konusu. Şikâyet sitelerindeki başvurularda VFS Global’in yanı sıra kendini VFS’nin stratejik yatırım ortağı olarak niteleyen Gateway şirketinin de adı geçiyor. Gateway’in sahibi Halis Ali Çakmak.

Halis Ali Çakmak’ın ticaret hayatı, 1997’de Okmeydanı’nda kurulan Ekorad Isı Değiştiricileri ile başlıyor. Şirketin kurucuları arasında Malta uyruklu Emanuel Baldacchino ile Halis Ali Çakmak ve 2005’te Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı olacak Emin Çakmak yer alıyordu. 22,5 milyar (eski) TL ile kurulan şirket, Eylül 2002’ye gelindiğinde sermayesini 1,2 trilyon TL’ye kadar çıkardı.

Bu şirketin asıl ilgi çekici yanı Malta uyruklu kurucu ortaklarıydı. Emanuel ve Carmel Baldacchino’nun isimleri, daha sonra Malta’daki off-shore şirketleri ifşa eden Paradise Papers belgelerinde yer alacaktı. Aynı sızıntılarda Halis Ali Çakmak’ın ve Malta’da kurulu Hello Tourism Travel Agency’nin de isimleri geçiyordu. 1992’de kurulan Hello Turizm’in adresi, VFS Global’in 2010’da kurulacağı Talimhane’deki apartmandaydı.

Ekorad’ın kurucu ortağı olduğu bir diğer yapı ise 2002’de kurulan Aurora Araç Klima’ydı. Şirketin büyük ortağı Almanya menşeli Aurora Konrad G. Schulz GMBH iken, Türkiye tarafında Ekorad ve Emin Çakmak vardı. Haziran 2006’da ismi Ares Araç Klima olarak değiştirilen bu şirket, merkezi Hadımköy olmasına rağmen toplantılarını yine Talimhane’deki apartmanda gerçekleştiriyordu. Ares isimli şirketin yönetiminde Aurora şirketindeki ortaklardan Hannes Wolf ve Emin Çakmak yer alıyordu. Halis Ali Çakmak da şirketin ortakları arasına katılmıştı.

Halis Ali Çakmak.

Gateway sahneye çıkıyor

“İklimlendirme" ve "klima" şirketlerinden biri olan Ares Araç Klima, Eylül 2009’da isim değiştirerek bugün vize dünyasının hâkimi sayılan Gateway Vize Hizmetleri’ne dönüştü. Şirketin adresi yine Talimhane’deki apartmandı ve yönetiminde Çakmak ailesi üyeleri vardı.

Gateway, kısa sürede VFS Global’in İstanbul Harbiye ve Elmadağ’daki vize başvuru merkezlerini açmaya başladı. Şirketin sermayesi yıllar içinde dudak uçuklatan bir hızla arttı. 2011’de 800 bin TL olan sermaye, 2018’de 34,9 milyon TL’ye, 2021’de ise 150 milyon TL’ye ulaştı.

Bu süreçte Halis Ali Çakmak, sermayenin aslan payını elinde tutarken, geri kalan sermaye Nurlana Hasanova Çakmak ve diğer aile üyeleri arasında paylaştırıldı.

Diğer şirketleri ve Malta ağı

Halis Ali Çakmak’ın yönetimindeki diğer şirketlerde de aile üyelerinin bulunduğu görülüyor. Çakmak’ın kurucu veya yönetim kurulu üyesi olduğu diğer şirketler şöyle:

Inter Foods Services: 29 Mayıs 2001 kuruluş tarihli şirketin adresi Talimhane’deki apartmandı. Güncel adresi VFS Global’in Dolapdere’deki başvuru merkezi olarak görülen şirket 125 milyar TL sermayeyle kuruldu. Kurucuları arasında Malta uyruklu Inter Foods Services Limited şirketinin de bulunduğu firmanın sermayesi kayıtlarda 10 milyon TL olarak görülüyor. Inter Food Services şirketinin de ismi Paradise Papers belgelerinde off-shore şirketler arasında yer alıyor. Şirketin iki ortağı Halis Ali Çakmak ve Nurlana Hasanova Çakmak.

Electra Eos Teknoloji İnşaat: 8 Ağustos 2023 kuruluş tarihli şirketin önceki ismi Electra Termo Sistemleri. 300 milyar TL sermayeyle Hadımköy’de kurulan Electra Termo Sistemleri şirketinin kurucusu ve sermayenin tamamının sahibi de aynı şekilde Paradise Papers belgelerinde ismi geçen Malta uyruklu Anabelle Pavia’ydı. Pavia’nın payını 2010 yılında Halis Ali Çakmak’a devretmesiyle şirketin yönetimi önce Çakmak ailesine daha sonra da aileye ait Golden Gateway Holding’e devredildi. Merkezi halen Talimhane’deki apartmanda bulunan şirketin sermayesi kayıtlarda 7 milyon TL olarak görülüyor.

Gateway Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi: Talimhane’deki apartmanda 21 Nisan 2017’de Halis Ali Çakmak tarafından kurulan şirketin ismi 2018’de Gravis Sigorta olarak değiştirildi. 1 milyon 800 bin TL sermayeli şirketin hisseleri yıllar içinde el değiştirirken son sahibi Azerbaycan uyruklu Sima Hasanova oldu.

Gatewayx Services Danışmanlık Anonim Şirketi: 23 Ağustos 2023’te Talimhane’deki apartmanda Halis Ali Çakmak tarafından kurulan şirketin sermayesi kayıtlarda 2 milyon TL olarak görülüyor.

Gatewayx Services Danışmanlık Anonim Şirketi: 23 Ağustos 2023’te Talimhane’deki apartmanda Halis Ali Çakmak tarafından kurulan şirketin sermayesi kayıtlarda 2 milyon TL olarak görülüyor. Gateway International Vize ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi: 10 Mayıs 2022’de Talimhane’deki apartmanda Halis Ali Çakmak ve Gateway Management şirketi tarafından kurulan şirketin sermayesi kayıtlarda 10 milyon TL olarak görülüyor.

Gatexen Petrol Enerji Anonim Şirketi: 13 Aralık 2024’te Talimhane’deki apartmanda kurulan şirketin ortakları Halis Ali Çakmak ve Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Coşkun Kubilay. Şirketin sermayesi kayıtlarda 20 milyon TL olarak görülüyor.

Fortius Bilişim Mühendislik Hizmetleri: 24 Şubat 2020’de Talimhane’deki apartmanda Halis Ali Çakmak ve Gateway Management tarafından kuruldu. Şirketin sermayesi kayıtlarda 10 milyon TL olarak görülüyor.

Golden Gateway Holding Anonim Şirketi: 11 Ekim 2022’de Talimhane’deki apartmanda Halis Ali Çakmak ve Nurlana Hasanova Çakmak tarafından kuruldu. Ayazağa’daki Vadi Koru Sitesi’ne taşınan şirketin sermayesi kayıtlara göre 100 milyon TL.

VFS’nin stratejik yatırım ortağı olan şirketlerin sahibi konumundaki Halis Ali Çakmak’ın tüm bu devasa sermayesinin yanında VF Vize Danışmanlık’ın sermayesi Ocak 2025 tarihi itibariyle 1 milyon 100 bin TL olarak tescillendi. Toplam sermayesi 2 milyar TL’ye yaklaşan Çakmak’ın kurduğu şirketlerin yönetim kurullarında ailesinden kişiler oturuyor. Çakmak ailesinin 1992’de kurduğu ticari yapı, dünya çapında bir vize tekeli olan VFS’nin altındaki bir tekelleşme örneği olarak karşımızda duruyor.

AKP'yle ilişkiler ve 2019 yılında çıkartılan yönetmelik

Bu küresel şirketin Türkiye’deki stratejik iş ortağı Halis Ali Çakmak’ın AKP ile ilişkileri de oldukça dikkat çekici.

Halis Ali Çakmak'ın vize süreçlerinde rakipsiz hale gelmesi 2019 yılındaki bir yönetmelik değişikliğiyle gerçekleşti. Resmi Gazete’nin 30 Nisan 2019 tarihli nüshasında Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelikte şirketlere yetki verme yetkisi Dışişleri Bakanı’na verildi. O dönem Dışişleri Bakanı aynı zamanda AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’ydu. Yönetmelikteki madde şöyleydi:

“Bakan veya yetki verdiği görevli bu maddede kayıtlı kriterleri göz önünde bulundurarak o işe münhasır olmak üzere aracı hizmeti verecek kuruluşu/firmayı belirler.”

Bu aşamadan sonra 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de VFS’yi ilgilendiren bir başka yönetmelik daha yayınlandı. Yönetmeliğe göre, ikamet izni başvurularıyla ilgili işlemleri yürütmek için de “aracı kurumlar” yetkilendirilecekti.

Bakanın aracı şirket yetkilendirmesi her ne kadar 2019 yılında hayata geçmiş olsa da Halis Ali Çakmak’ın açıklamaları, şirketin 2016 yılında Irak’ta yetkilendirildiğini ortaya koyuyordu. Çakmak, Anadolu Ajansı’nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan bir haberinde şunları söylemişti:

“(Irak) Burada, Avrupa’ya verdiğimiz vize hizmetlerinin daha üstünde servis vermeye başladık. 2016 yılında bizi bu konuda görevlendiren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na şükranlarımı iletiyorum.”

Sadece bununla da sınırlı değil.

Çakmak’ın eğitim sektörüne girişinde de sıkça telaffuz edilen isimlerden biri Çavuşoğlu oldu. Çakmak’ın sahibi olduğu Golden Gateway Holding, Hamdullah Emin Paşa Vakfı’na ait olan Alanya Üniversitesi’nin işletmesini 25 yıllığına devralırken, Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın mütevelli heyetinde yer aldı.

Rekabet Kurumu’ndan VFS’ye 'rekabetçi baskı' tespiti

AKP'yle ilişkisi dikkat çeken Çakmak ve şirketi kısa sürede tekelleşti.

Rekabet Kurumu’nun 2024 tarihli kararında vize hizmeti sunulacak ülkelerin vize işleme hizmeti alımında farklı ihale yöntemleri benimseniyor, çeşitli kriterler bulunuyor. Söz konusu kriterler kapsamında en yüksek puanı alan hizmet sağlayıcı, operasyonlarını yürütmek için bir alt yüklenici de kullanabiliyor.

Pazar lideri VFS Global, 2010’dan beri 44 ihale kazanarak rakipsizleşirken, küresel devin Türkiye’deki tüm operasyonlarını "alt yüklenici" sıfatıyla Halis Ali Çakmak’ın sahibi olduğu Gateway şirketi yürütüyor.

Rekabet Kurumu tarafından Haziran 2024’te sektördeki diğer şirketlerin de durumunu tespit eden bir değerlendirme raporu hazırlandı. VFS’nin pazar payı ve çok sayıda ülke için ilgili hizmetleri sunduğu dikkate alındığında taraflar üzerinde önemli bir rekabetçi baskı sergileyebilecek pazar lideri bir rakip olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulmuş olan VF Worldwide Holdings LTD’nin tamamına sahip olduğu iştirak şirket VF Vize Danışmanlık Hizmetleri Şirketi’nin 2010 yılından bu yana pazarda faal olduğu, diplomatik misyonlar ve dışişleri bakanlıkları için vize hizmeti faaliyetinin ana yüklenicisi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin "alt yüklenicisi"nin Gateway şirketi olduğu aktarıldı.

VF Vize’nin Türk vatandaşları için Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvator Ginesi (e-vize), Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Slovenya, Surinam (e-vize), İsveç, Hollanda, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri adına vize başvuru merkezi olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

27 milyar lira geri iadesiz şekilde yok oldu

Vizeye başvuranlar, aracılara ödenen fahiş ücretlerden ve Halis Ali Çakmak’ın sigorta şirketleri üzerinden kurulan zorunlu ekosistemden de şikâyetçi.

Yurttaşların Schengen vizesi çilesi sadece randevu bulamamakla sınırlı değil, reddedilen her başvuru, tüm masrafların başvurucunun hanesine doğrudan zarar olarak yazılmasına neden oluyor. Vize ret oranlarındaki artışla birlikte bu maliyet, artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve hatrı sayılır bir zarara dönüşmüş durumda.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in yaptığı açıklamaya göre, Schengen vizesi için Türkiye’den 2022’de 778 bin, 2023’te 1 milyon 55 bin, 2024’te ise 1 milyon 173 bin başvuru yapıldı. 2010’da yüzde 3 olan vize ret oranı geçen yıl yüzde 16-17 seviyesine çıktı.

AB’nin 2025 verilerine göre ise Türkiye, Çin’den sonra Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke. Veriler, Türkiye’den tüm Schengen ülkelerine yapılan vize başvurularındaki ret oranının son 10 yılda yüzde 4,4’ten yüzde 14,6’ya yükselişini de gösteriyor.

Sözcü gazetesinin derlediği veriler ise son 10 yılın bilançosunu özetliyor. Buna göre, son 10 yılda tam 1,5 milyon başvuru "ret" yanıtı aldı. Bu durum, vize başvurusu için ödenen toplam 511 milyon avronun, yani güncel kurla yaklaşık 27 milyar liranın geri iadesiz şekilde yok olması anlamına geliyor.

Karaborsa ve 'iadesiz sigorta'

Birçok ülke için vize başvurularında yetkili tek kurum olan VFS Global çatısı altında sunulan hizmetler, yurttaşlar için bir kolaylıktan ziyade "fahiş fiyatlı sigorta dayatması" ve "veri güvenliği açığına" dönüşmüş durumda.

Gateway’in sahibi Halis Ali Çakmak’ın kurucusu olduğu sigorta şirketleri üzerinden yürütülen seyahat sigortası süreci, başvuruculara bir zorunluluk gibi sunulurken, VFS’nin küresel ölçekte büyüme stratejisinin merkezine koyduğu Premium Lounge hizmeti, kişisel verilerin küçük bir odada herkesin içinde konuşulduğu bir deneyim halini alıyor.

Birçok problemin yanı sıra alınamayan randevular ve "iadesiz sigorta" dayatması da şikayetlere neden oluyor. Yurttaşlar sadece vize başvuru bedeliyle değil, randevu karaborsasında talep edilen 300 avroluk fahiş ücretler ve Halis Ali Çakmak’ın şirketleri üzerinden "iadesiz sigorta" dayatmasıyla köşeye sıkıştırılıyor. Kendi imkânlarıyla randevu bulamayan yurttaşların aracılar üzerinden randevu bulmaya çalışması ise bu sistemsel sorunun doğurduğu sonuçlardan biri.

'VFS Global’in Gateway ile bir ortaklığı bulunmamakta'

Öte yandan Kısa Dalga'ya konuşan VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk, şirketin üçüncü taraflarla ticari ortaklık ilişkisi bulunmadığını, Gateway'in taşeron bir firma olduğunu açıkladı. Aslantürk, "Başvuru merkezlerinin taşınması tamamen operasyonel ihtiyaçlar ve hizmet kalitesi kriterlerine bağlıdır. Bu kararlar herhangi bir hizmet sağlayıcıyla bağlantılı değildir" dedi.

Aslantürk, "Şikâyetlerin birkaçında VFS’nin stratejik operasyon ortağı Gateway’in sahibi Halis Ali Çakmak’ın sahibi olduğu Emaa ve Gravis sigortanın da adı geçiyor. Bu sigorta şirketlerinin operasyon ortağınıza ait olması, vize başvurularında bu sigortaların bir "şart" gibi sunulmasına neden oluyor mu? Bir vize aracı kurumunun, başvurucuyu kendi iştiraki olan sigorta şirketine yönlendirmesi etik mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"VFS Global’in Gateway ile bir ortaklığı bulunmamaktadır. Sigorta hizmetleri başvuru sahiplerinin tercihine bağlıdır ve belirli bir şirket zorunlu tutulmaz. Zorunlu gibi sunulan sigorta ürünleri yanıltıcıdır ve kabul edilmemelidir."

Çakmak: VFS’nin Türkiye’ye giriş sebebi benim

VFS'nin iş ortağı ve eleştirilerin odağındaki Gateway şirketinin sahibi Halis Ali Çakmak da Kısa Dalga'nın sorularını yanıtladı.

Çakmak, "VFS’nin Türkiye’ye giriş sebebi benim, ben getirdim, ben geliştirdim. VFS’yi Türkiye ve Azerbaycan’da var eden biziz. VFS, burada bir şirket açılmasını, güzel bir ismi olmasını istedi. Biz de yolculuğu hatırlattığı için ‘Gateway’ ismini verdik" dedi.

VFS ile aralarında iş ortaklığı sözleşmesi olduğunu belirten Çakmak, VFS’nin kendilerine yazılım ve platform sağladığını, geri kalan tüm işi kendilerinin yaptığını söyledi. VFS’nin küresel ölçekte Blackstone’a satılmasının ardından randevu sistemini VFS’nin işletmek istediğini ve sorunların bundan sonra başladığını iddia etti. 2022 sonuna kadar randevu kotası sorunlarını kurumsal becerileriyle çözdüklerini, bu tarihten sonra AB vize işlemlerinde yer almadıklarını söyledi. VFS çalışanlarının geçmişte randevu slotlarını sızdırdığını fark edip işten attıklarını da iddialarına ekledi.

Çakmak, VFS’nin sunduğu ek hizmetlerden kazanılan payın yüzde 20’sinin önceden Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini belirterek 2025 yılında Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasıyla bu gelirin artık vakfa gittiğini söyledi.

Yazı dizisine erişim engeli: Gerekçe 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması'

Kısa bir süre sonra Canan Coşkun’un hazırladığı "Vize İmparatorluğu" yazı dizisi, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.

Söz konusu kararın bahanesi ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" oldu.

Ertesi gün yeni bir gelişme daha yaşandı. Kısa Dalga'nın engelleme kararına ilişkin haberinin de erişiminin engellenmesine karar verildi.

Fakat engelleme bunlarla da sınırlı kalmadı...

“Vize imparatorluğu” yazı dizisinin arşivlenmiş linklerini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Canan Coşkun'un paylaşımı da mahkeme kararıyla erişime engellendi. Bu erişim engelinin de gerekçesi aynıydı: “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”.

Konu Meclis'e taşındı

Yazı dizisinin ardından İYİP Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede şu sorulara yer verildi:

"Bakanlığınız, VFS Global ve benzeri dış hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılan vize başvurularına ilişkin şikâyet envanteri tutmakta mıdır? Son üç yılda kaç şikâyet ulaşmıştır ve bunlar hangi ülkelerde yoğunlaşmaktadır? VFS Global ve benzeri şirketlerin iddia edilen faaliyetleriyle ilgili AB ve Schengen ülkeleri nezdinde temaslarda bulunulmuş mudur? Bu temasların somut sonuçları nelerdir? Vize başvuru süreçlerinde vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması için Bakanlığınızın ilgili ülkelerden ve dış hizmet sağlayıcılarından talep ettiği güvence ve denetim mekanizmaları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı randevu sıkıntısı, yüksek ret oranları ve artan maliyetler konusunda son üç yılda AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde hangi girişimler yapılmıştır? AB ile vizesiz seyahat konusunda yürütülen müzakereler hangi aşamadadır?"

İnceleme başlatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı soru önergelerine yanıt verdi. Bakan Bolat'ın yanıtına göre, yedi şirket hakkında inceleme başlatıldı.

Bolat, IBAN üzerinden kayıt dışı ödeme ve faturasız işlem iddialarının Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini kaydetti.

Bolat ayrıca son beş yılda aracı şirketlerle ilgili 143 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını, aracı kurumlarla ilgili ilave tedbirlerin, paydaş kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirildiğini öne sürdü.