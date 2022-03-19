Yönetici kaçınca sitenin doğalgazı kesildi, 3 bin kişi soğukta kaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişilik sitede yaşayanlar dün akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine ilettiklerin deyse önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğalgazsız kalan site sakinleri eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde bir araya gelerek, seslerini duyurmaya çalıştı.

Site yöneticisi ortadan kayboldu

Ortadan kaybolan eski yönetici İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini için yardım istedi.

Doğalgazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir isimli vatandaş ise fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Umurbilir’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)