Yolun yapımı 30 yıldır bitmiyor: 'En uzun süredir devam eden ihaleli yol'

Karadeniz’in doğu ucunda bulunan Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinde yaşayanlar, kenti en yakın komşu il olan Ardahan’a bağlayan ancak yıllardır bitirilmeyen karayolu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

1993 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından temeli atılan 62 km’lik Ardanuç-Ardahan yolunun, Ardahan tarafındaki 31 km’lik yol bitmesine rağmen Ardanuç tarafındaki 31 km’lik yolun 30 yıldır bitmedi.

CHP'li Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, “Belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin karayolları tarihinde en uzun süredir devam eden ihaleli bir yoludur” diye konuştu. Demir, ilçe olarak yaşadıkları doğalgaz sıkıntısını da şöyle dile getirdi:

“Doğalgazla ilgili çalışmamız Ardanuç’a ilçe merkezine 15 Km mesafeden doğalgaz geçti. Biz de Belediye olarak geçen yıl bir meclis kararı aldık, kamu yararı kararı aldık. Doğalgaz şirketinde Artvin’de yetkili bir firma var, Belediye’nin hiçbir harç hiçbir para talepte bulunmayacağı efendim kazı yaptığı zaman hafriyat parası, kazı parası bunların döküm parası, bunların bozduğu yol parası, kaldırımların, asfaltların, parkenin yapımının tamamının Ardanuç Belediyesi tarafından üstlenileceği, hiçbir talepte bulunulmayacağı şeklinde 2022 yılında bir karar aldık. Bunu EPDK’ya gönderdik, ilgili firmaya doğalgaz firmasına gönderdik. Müracaatlarımızı yaptık en son geçen hafta ayın sekizinde Artvin’deki yetkili firmanın Bölge Müdürü’nü AKP’li, İYİ Partili, CHP’li bütün meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Orda gördüğümüz şu programda 2026’da Ardanuç ilçesinin de doğalgaza kavuşacağı söyleniyor. Bu bizim için tabii biraz daha geç tarih Ardanuç’ta hem hava kirliliği hem artık kömür çok pahalı vatandaşın bu konuda çok büyük talebi var. Biz bunu da gerekli yerlere ilettik ama yine de nihaiyi kararı Belediye olarak üstümüze düşen tüm sorumluluğu aldık ama biraz hükümet kanadının da yapılacak yatırımı hızlandırmasını dilek ve temenni ediyoruz.” (ANKA)