Yolsuzluklarla gündeme gelen belediyeye ‘rüşvet’ pankartı asıldı

AKP yönetimindeki Mardin Artuklu Belediye binasında "Rüşvet alan da veren de melundur" pankartı asıldı. Pankart, bir süre önce “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek istifa eden eski Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı’ya gönderme olarak yorumlandı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Tutaşı, Belediye Meclisi’nin hakkında kimi yolsuzlukları içeren bir rapor hazırlamasının ardından istifa etmişti. Tutaşı’nın belediye içinde “rüşvet çarkı” kurduğu belirtiliyordu.