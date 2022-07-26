AKP’li belediye başkanı istifa etti

AKP’li Artuklu Belediye Başkanı görevinden istifa etti.

Haber Merkezi

Mardin’in Artuklu ilçesinin AKP’li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mardin’in Artuklu ilçesinde Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”