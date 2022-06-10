Yolsuzluk nedeniyle görevden alındı, hayatını kaybedince tüm kutlamalar iptal edildi

Yolsuzluk soruşturması neticesinde görevden alınan Mardin İl Milli Eğitim eski Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ'ın hayatını kaybetmesi üzerine Mardin ve ilçelerine bağlı okullarda, yıl sonu etkinliği olarak düzenlenen bütün kutlama programları iptal edildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken kurum içinde yapılan iş ve işlemlerle ilgili talep edilen soruşturma kapsamına dahil edilerek, soruşturma dosyasına ismi eklenen ve açılan soruşturmanın neticesinde idarecilik yetkisi alınan Mardin İl Milli Eğitim eski Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Hüseyin Akdağ’ın ölüm haberinden sonra Mardin ve ilçelerine bağlı okullarda, yıl sonu etkinliği olarak düzenlenen bütün kutlama programları iptal edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerinin yer aldığı iletişim gruplarına atılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kurum müdürlerimiz: İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin AKDAĞ'ın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Maneviyatımız en büyük hazinemiz olup bizlere sevgiyi, kardeşliği, birliği, beraberliği öğretir.

Ölüm, insana acılarını, sevinçlerini engin bir manevi şuur ve tevazu ile yaşaması gerektiğini bir kez daha hatırlatır. Bu nedenle okullarımızda; yıl sonu etkinliği, mezuniyet töreni vb. hiçbir müzikli program yapılmaması ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istirham ederim."