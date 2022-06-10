Arkadaşları mezun oldu... Gülistan Doku'nun ablasına kürsüde müdahale

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2’nci sınıf öğrencisiyken kaybolan ve 888 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun sınıf arkadaşları mezun oldu.

Mezuniyet törenine katılan ablası Aygül Doku, "Gülistan burada olsaydı o da kepini atıp mezun olacaktı ama Gülistan’ın geleceğini, gençliğini ve hayallerini çaldılar. Ben ona söz vermiştim. Mezuniyet törenine mavi giyip gelecektim ama Gülistan 888 gündür karanlıkta” dedi.

Gülistan Doku'nun ablası, daha sonra söz almak istedi fakat yönetim tarafından izin verilmedi. Abla Doku’nun ısrarı üzerine üniversitenin güvenlik görevlileri sahneden indirdi.

Gülistan Doku’nun arkadaşlarıyla birlikte ablası Aygül Doku sahneye çıkmak isterken kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Aygül Doku fenalaştı. Daha sonra sahneye çıkan Gülistan’ın ablası ve arkadaşları sık sık ‘Gülistan Doku Nerede’ sloganları attı.