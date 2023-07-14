Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz görevinden ayrıldı

Hakkında yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili iddiaların bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) başında bulunan İzzet Alagöz, görevinden ayrıldı.

Halk TV'nin haberine göre, Alagöz, "Selamlar sevgili arkadaşlar, Enerji Bakanlığı'ndaki Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü'nden ve ilgili yurt içi yurt dışı tüm görevlerimden ayrıldım. İş dünyasına ve sivil hayata geri dönmenin hazırlıklarını yapıyorum. Muhabbetimize istinaden duyurayım dedim" mesajıyla mesai arkadaşlarını bilgilendirdi.

Yolsuzluk iddiaları

Öte yandan Elektrik Üretim AŞ’nin başına 2018 yılında getirilen İzzet Alagöz'ün konumunu kendi şirketine çıkar sağlamak için kullandığı iddia edilmişti. BirGün yazarı Timur Soykan mayıs ayındaki yazısında EÜAŞ'nin 2018 yılından bu yana açtığı ihaleleri ve dışarıya verdiği işleri yazmıştı.

Soykan, 56,5 milyon dolara alınan elektrik santrallerinin kabulü yapılmadığı halde kumanda ve kontrol sistemlerinin yenilenmesi için 33 milyon liralık iş çıkarmaya çalışan Alagöz'ün şirketi Nice Mühendislik ile uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı ABD merkezli Emerson Elektrik Şirketi’ni sahaya sürdüğünü belirtti.