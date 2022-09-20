Erdoğan’ın eski doktoru da olan eski AKP'li vekil Turhan Çömez, Tuncay Molaveyisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet’e konuk oldu.

Çömez, “Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan’a götürdüm diye başıma gelmeyen kalmadı” dedi.

Sedat Peker’in ismini gündeme getirdiği Ünsal Ban'la ilgili de konuşan Çömez, "Ünsal Ban’ın Londra’da şirketi var. Ünsal Ban’ın mali müşaviri gelip bana bilgi verdi. İki şirketi var. Kuzey Londra’da FETÖ’nün para kasası ile beraber Ünsal Ban’ın aldığı devasa mülklerin peşine düşün. Malta’da bir şirket kurdu Ünsal Ban. Almanya’dan bir yat alındı, Malta’ya gitti. Yunanistan ve Türkiye’ye kaç kez girdi bir araştırın. FETÖ’den kaçan isimleri bu yat ile mi taşıdılar? Sedat Peker’in bahsettiği konulardan hiç bahsetmiyorum bile" ifadesini kullandı.