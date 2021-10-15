Yolsuzluğu anlattı: Çamlıca camisi için İBB'den 290 milyon dolar çıktı ama cami için 60 harcandı

Gelecek Partisi Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu Başkanı ve eski TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanı Abdullah Güzeldülger, TV 5'te 4.Güç programında TMSF’nin işleyişini değerlendirerek yapılan yolsuzlukları anlattı.

Boydak Holding’de CEO’nun yaptığı yolsuzlukları ifşa ettiğini aktaran Güzeldülger, “Bununla ilgili 4 yıl boyunca basında bir takım çırpınışlarda bulundum. Aydınlı’da, Koza’da diğer şirketlerde de bir takım yolsuzlukların yapıldığına dair bilgiler bana geliyordu. Bu yaygın yolsuzluğu engellemeye çalıştım, tabii kısmen başarılı da oldum. Nurettin Canikli, o dönemin başbakan yardımcısı ki bu yolsuzluklarda birebir sorumluluğu vardır. Çünkü bu yolsuzlukların yapılabilmesi için şirketin, yönetim kurulu başkanını baypas eden bir imza sirküleri ihdas etmiştir. Nurettin Canikli, o dönemki yönetim kurulu başkanının imza atmayacağını bildiği için bu yolsuzluklara, Muhittin Gülal’ın da başında olduğu ekibin imza atabilmesi için bakan olarak imza sirkülerine müdahale etti. Böylelikle yolsuzluklar yapılabildi. O dönemki yönetim kurulu başkanı da düzgün ahlaklı bir insandı” dedi.

Güzeldülger, "İBB’den Çamlıca camisinin yapımı için 290 milyon dolar çıktı ama caminin maliyetinin 60 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla burada FETÖ benzeri bir mekanizmadan bahsedebiliriz” dedi.