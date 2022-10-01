Yolda yürürken yüzüne mermi isabet etti

Olay saat 19.20 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde husumetli olduğu Uğur Ç.'nin bacağına silahıyla bir el ateş etti.

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, Uğur Ç. (30) olayda yaralanırken, yerden seken kurşun ise 50 metre ileride yürüyen Onur M.'nin yüzüne isabet etti.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı Gökhan K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tedavi altına alınan yaralı Uğur Ç., ve Onur M.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı.