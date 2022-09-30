TKP'den açıklama: Diplomalı, diplomasız... Türkiye buna mahkum değil!

Erdoğan'ın yeniden gündem olan 'diploması'yla ilgili TKP'nin sosyal medya hesabından 'Türkiye, buna mahkum değil! Diplomalı, diplomasız... Patron düzeni çöpe!' paylaşımı yapıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üniversite diploması" yine gündem oldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın yazarı Ersin Çelik, Erdoğan'ın üniversite diplomasının kayıp olduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan TKP "diploma nerede" etiketi kullanarak "Ne AKP Genel Başkanı diplomasını gösterebiliyor, ne de muhalefet, yıllardır, diploma dışında bir itiraz geliştirebiliyor" paylaşımını yaptı.

TKP'nin açıklamasında "Oysa Türkiye, buna mahkum değil! Diplomalı, diplomasız... Patron düzeni çöpe! #2023Yeniden" denildi.

Açıklamada bir de "kayıp ilanı" paylaşıldı.

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Yeni Şafak yazarı: Erdoğan'ın diploması kayıp