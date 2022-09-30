Yeni Şafak yazarı: Erdoğan'ın diploması kayıp

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın yazarı Ersin Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının kayıp olduğunu iddia etti.

Söz konusu tartışmanın her seçim döneminde yaşandığını ifade eden Çelik, “Erdoğan’ın üçüncü cumhurbaşkanı kez seçilmesini önlemek için ‘Biz söyledik biz inandık. Siz de inanın’ kampanyasına bir kez daha başladılar” dedi.

Çelik'in yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan’ın Başbakan olduğu yıllar... Bu tarihte yine diploma iddiaları gündeme gelmiş ve Marmara Üniversitesi de Erdoğan’ın talebi ile diplomanın duplikatasını düzenleyerek teslim etmiş. Duplikata medyada yer alınca da 'altında imza yok bu belge sahte' denildi.

'Talepten anlaşılıyor ki; Erdoğan’ın diploması kayıp'

Oysa duplikata imzasız düzenlenir. Diploma olarak kullanılmak üzere, hak sahibinin -çalınma, kayıp gibi nedenlerle- talebi üzerine verilir ve resmi belgedir. Bu talepten anlaşılıyor ki; Erdoğan’ın diploması kayıp.

'Diplomasını 1991 tarihinde almış'

'Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın diploması nasıl kayıp olur' diyenler olacaktır? Yanıtını tarih veriyor. Erdoğan, Marmara Üniversitesi’nden lisans diplomasını zamanın dekanı ve rektörü tarafından imzalı 01.11.1991 tarihinde almış. Yani henüz belediye başkanı olmadan 3 yıl önce.

Dönelim Erdoğan’a verilen diploma yerine geçen duplikata örneğine. Bu resmi evrakın ön yüzünde, diplomanın ilk suretinde imzası bulunan dönemin dekanının ve rektörünün imzası bulunmaz. Bunun yerine yalnızca adları, soyadları ve unvanları yer alır. Yine duplikatanın ön yüzünün üst kısımda kırmızı renklerle 'Duplikata' kaşesi basılı olur."