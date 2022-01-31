Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı Kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağı'na yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. (İHA)