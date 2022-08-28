Yolcu otobüsü alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde bir otobüste yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki 34 EYT 527 plakalı Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını fark eden diğer sürücüler yolcuları kurtarmak için harekete geçti. Yolcular hızla dışarı alınırken, ardı ardına patlamalar meydana geldi.

Tamamlanan tahliyenin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Çalışmaların ardından otobüste soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, kapatılan yol ardından trafiğe açıldı.

30 yolcu bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti. (İHA)