Tur otobüsü şarampole uçtu: 5 ölü, 35 yaralı

Kütahya'da Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 35 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)