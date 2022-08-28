Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JET 88 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü gişelerden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada üçü ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)