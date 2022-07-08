Yol ve yemek ücretlerindeki istisna tutarı artırıldı

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yol yemek ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yol yemek ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur" diyen Nebati, "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık" ifadesini kullandı.

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