Yandaş Akit, yandaş Acun'u hedef aldı: 'Yuh artık Acun'

Yeni Akit, iktidara yakınlığıyla bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Ilıcalı, geçen gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı yemeğe çıkardığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Yandaş Yeni Akit, Ilıcalı ve Altunkaya'nın bu fotoğrafını paylaşarak, ünlü sunucunun kolundaki saate dikkat çekti. Kol saatinin değerini haber yapan Yeni Akit, Acun Ilıcalı’nın "Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar" yaptığını söyledi.

Haberde, dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu ifade edildi.